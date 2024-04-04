После ультиматума Байдена Израиль идет на уступки

Заседание кабинета состоялось вскоре после телефонного разговора Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, который ультимативно потребовал улучшить гуманитарную ситуацию в Газе, дав понять, что от этого зависит дальнейшая поддержка США.

Военно-политический кабинет Израиля в ночь на 5 апреля утвердил существенное увеличение гуманитарной помощи в сектор Газа. Решено позволить доставку грузов через морской порт Ашдода и пограничный терминал Эрез, против чего недавно категорически возражало израильское правительство. Об этом информируют израильские СМИ.

В заявлении кабинета сказано, что уступки «необходимы для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны». Разрешение на открытие морского порта Ашдода и КПП Эрез, а также согласие на прямой провоз иорданской помощи через КПП Керем-Шалом названо «временной мерой».

Также сообщается, что кабинет наделил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и министра Бени Ганца полномочиями «предпринимать оперативные действия по увеличению гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа».

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал решение кабинета «неправильным». По его словам, единственный способ вернуть заложников - прекратить гумпомощь Газе. Он призвал «войти в Рафах сейчас».

Против открытия порта Ашдода выступал министр иностранных дел Исраэль Кац. По его словам, это приведет к тому, что ответственность за снабжение Газы в итоге будет возложена на Израиль.

Белый дом приветствовал решение военно-политического кабинета Израиля: «Мы приветствуем шаги, объявленные правительством Израиля по просьбе президента Байдена, после его разговора с премьер-министром Нетаньяху. Принятые шаги должны быть реализованы полностью и быстро. Как сказал президент Байден, политика США в отношении сектора Газа будет определяться в соответствии с оценкой действий Израиля».

О том, что поддержка Израиля будет зависеть от гуманитарных шагов в отношении Газы, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен. На состоявшейся вечером 4 апреля пресс-конференции в Брюсселе он дал понять, что американской поддержки не будет, если Израиль не внесет существенных изменений в методы ведения войны.

Комментируя складывающуюся ситуацию, экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп сказал, что Израилю, который «полностью проиграл в войне за общественное мнение», лучше прекратить боевые действия.