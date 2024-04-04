МАГАТЭ предупредило о «реальной угрозе» для Запорожской АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал отключение резервной линии энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).
По словам Гросси, станции грозит опасность. МАГАТЭ также отметило сохраняющиеся «постоянные риски ядерной безопасности» на фоне войны России против Украины.
Эксперты агентства уточнили, что причина отключения электроэнергии неясна, но оно произошло «после сообщений о военной активности в регионе и за его пределами». Это подтвердила находившаяся в районе станции группа МАГАТЭ, которая слышала многочисленные обстрелы в день ЧП, а также на протяжении прошлой недели.
«Как неоднократно случалось во время этой разрушительной войны, крупнейшая в Европе атомная электростанция потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реакторов, а также для других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности. События сегодняшнего утра (4 апреля - ред.) еще раз подчеркивают очень реальную угрозу, с которой сталкивается этот объект», — заявил Рафаэль Гросси, которого цитирует пресс-служба МАГАТЭ.
Накануне, 4 апреля, прекратилось электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ. Все блоки станции были остановлены: пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция на территории Европы. В феврале 2022 года Россия оккупировала территорию ЗАЭС. В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября того же года.