МАГАТЭ предупредило о «реальной угрозе» для Запорожской АЭС

Эксперты агентства уточнили, что причина отключения электроэнергии неясна, но оно произошло «после сообщений о военной активности в регионе и за его пределами». Это подтвердила находившаяся в районе станции группа МАГАТЭ, которая слышала многочисленные обстрелы в день ЧП, а также на протяжении прошлой недели.

«Как неоднократно случалось во время этой разрушительной войны, крупнейшая в Европе атомная электростанция потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реакторов, а также для других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности. События сегодняшнего утра (4 апреля - ред.) еще раз подчеркивают очень реальную угрозу, с которой сталкивается этот объект», — заявил Рафаэль Гросси, которого цитирует пресс-служба МАГАТЭ.

Накануне, 4 апреля, прекратилось электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ. Все блоки станции были остановлены: пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция на территории Европы. В феврале 2022 года Россия оккупировала территорию ЗАЭС. В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября того же года.