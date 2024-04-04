Открылся Оперативный центр кибербезопасности и Центр связи МЧС фото
Накануне в Баку состоялось открытие Оперативного центра кибербезопасности и Центра связи Главного управления по развитию цифровых технологий и инноваций МЧС, в котором принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на церемонии открытия начальник Главного управления Эльчин Ибрагимов подробно проинформировал о центрах.
По его словам, центры кибербезопасности и связи созданы на основе передового опыта, оснащены самым современным технологическим оборудованием. В Оперативном центре кибербезопасности будет обеспечиваться безопасность всего информационно-технологического оборудования в информационно-технологической инфраструктуре МЧС. Реализация этого процесса внутри центра будет проводиться параллельно с применением двух механизмов.
Посредством систем мониторинга в центре связи будет осуществляться мониторинг в режиме реального времени телекоммуникационной сети, сетевого и коммуникационного оборудования, установленного в структурных подразделениях министерства, а также на местных телекоммуникационных узлах. С помощью систем мониторинга реализован механизм оповещения и оперативного вмешательства в режиме реального времени о возникших проблемах в оборудовании. В центре связи будет работать лаборатория по ремонту коммуникационного оборудования. Здесь специалисты проведут диагностику неисправных средств связи, а также ремонтные работы. Также в центре связи будет осуществляться контроль и обслуживание оборудования внутренней телефонной сети министерства, электронной автоматической телефонной станции и телекоммуникационных сетей.
В свою очередь, министр Кямаледдин Гейдаров дал высокую оценку условиям, созданным в Оперативном центре кибербезопасности и Центре связи, назвал это еще одним примером внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева к постоянному обеспечению на высоком уровне материально-технического снабжения МЧС.