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Накануне в Баку состоялось открытие Оперативного центра кибербезопасности и Центра связи Главного управления по развитию цифровых технологий и инноваций МЧС, в котором принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров. В пресс-службе ведомства сообщили, что на церемонии открытия начальник Главного управления Эльчин Ибрагимов подробно проинформировал о центрах.

По его словам, центры кибербезопасности и связи созданы на основе передового опыта, оснащены самым современным технологическим оборудованием. В Оперативном центре кибербезопасности будет обеспечиваться безопасность всего информационно-технологического оборудования в информационно-технологической инфраструктуре МЧС. Реализация этого процесса внутри центра будет проводиться параллельно с применением двух механизмов.