Израиль закрывает десятки посольств

По состоянию на утро 5 апреля в разных странах мира закрыты 28 израильских дипломатических миссий, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на источники в МИД Израиля.

Отмечается, что это связано с угрозами Ирана отомстить за гибель генералов КСИР в результате удара по консульству в Дамаске.

Сообщается, что решение о закрытии посольств было принято службой безопасности Министерства иностранных дел по согласованию с Общей службой безопасности (ШАБАК). Сотрудников миссий попросили не приходить пока на работу, проявлять бдительность и временно не посещать места, которые могут ассоциироваться с Израилем.