США решили повременить

США приняли решение отложить поставку Тайваню первой партии из 38 танков Abrams модификации M1A2T на четвертый квартал 2024 года. Об этом со ссылкой на собственные источники в тайваньской армии сообщила газета "Цзыю шибао".

По ее данным, первоначально поставка боевых машин была запланирована на середину года, однако ее сдвинули на более поздний срок. Как отметили собеседники газеты, это могло быть сделано для того, чтобы тайваньские военные могли задействовать танки на совместных учениях с США, которые могут пройти во второй половине года.

Издание отмечает, что к настоящему времени американские заводы уже построили более 30 танков для поставки на Тайвань, а темпы производства составляют около четырех машин в месяц. В совместных учениях ВС Тайваня планируют задействовать до 18 танков.

Продажа 108 танков Abrams M1A2T Тайваню за $2,2 млрд была одобрена Госдепартаментом США в 2019 году. M1A2T – это модернизированная в соответствии с запросами Тайваня модификация основного боевого танка M1A2 версии SEPv2 (System Enhancement Package version 2). Данная модификация оснащена специально изготовленным боевым модулем и включает ряд усовершенствований, повышающих живучесть боевой машины в целом. На ней усилено лобовое и бортовое бронирование для защиты экипажа.

Как сообщала в августе прошлого года газета "Цзыю шибао", в 2024 году Тайвань должен получить 38 Abrams M1A2T, еще 42 будут переданы в 2025 году, а последняя партия из 28 боевых машин - в 2026 году.