«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал губернатор в телеграм-канале. Никаких других подробностей он не привел. Из его формулировки непонятно, уничтожен один беспилотник или больше одного.

Энгельс известен своей базой тяжелых бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые используются для обстрелов украинского тыла крылатыми ракетами с большого расстояния, обычно из района Каспия.

В пабликах писалось о взрывах вблизи аэродрома.

До этого ВСУ дважды атаковали военный аэродром Энгельс в конце 2022 года. Для этого они использовали беспилотники Ту-141 «Стриж», которые преодолели 700 км от украинской границы и нанесли удары.

Министерство обороны РФ сообщило, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44 (местный губернатор писал, что их было больше 40). Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.

Массированная атака пришлась на Морозовский район Ростовской области, уточнил губернатор Василий Голубев. В результате была повреждена электроподстанция. При этом в 3 км к юго-западу от Морозовска расположен действующий военный аэродром.

Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.