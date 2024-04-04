Массированная атака беспилотников на Россию что известно
Утром 5 апреля в городе Энгельс в Саратовской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал губернатор в телеграм-канале. Никаких других подробностей он не привел. Из его формулировки непонятно, уничтожен один беспилотник или больше одного.
Энгельс известен своей базой тяжелых бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые используются для обстрелов украинского тыла крылатыми ракетами с большого расстояния, обычно из района Каспия.
В пабликах писалось о взрывах вблизи аэродрома.
До этого ВСУ дважды атаковали военный аэродром Энгельс в конце 2022 года. Для этого они использовали беспилотники Ту-141 «Стриж», которые преодолели 700 км от украинской границы и нанесли удары.
Министерство обороны РФ сообщило, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44 (местный губернатор писал, что их было больше 40). Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.
Массированная атака пришлась на Морозовский район Ростовской области, уточнил губернатор Василий Голубев. В результате была повреждена электроподстанция. При этом в 3 км к юго-западу от Морозовска расположен действующий военный аэродром.
Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.