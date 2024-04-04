Американцы начали самые масштабные учения в Европе

Учения продлятся до 31 мая, заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. На них будут отрабатывать реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины.

«Сегодня мы отмечаем официальное начало крупнейших учений армии США в Европе Defender-24, отправив военные корабли с оборудованием для проведения этого мероприятия», - сказал Райдер.

В учениях примут участие более 40 тыс. военных из более 20 стран НАТО и партнеров. «Учения Defender-24 сосредоточатся на стратегическом развертывании, достижении оперативной совместимости и боеготовности с одновременными усилиями по сдерживанию потенциальных противников и укреплению альянса», - добавил представитель Пентагона.