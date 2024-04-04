В Украине предложили отправлять на фронт «по 30 депутатов за раз»

С точки зрения политики, мне проще было бы сказать сейчас: "Всех на фронт!" Но это невозможно. Об этом в интервью местным СМИ заявил экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.

"Не могут сейчас всех депутатов направить на фронт, потому что если их там прибьют, то заменить не будет кем. И тогда будет парализован единственный, абсолютно легитимный на период войны орган принятия государственных решений. Но справедливость должна быть", - уверен он.

Разумков, ссылаясь на свое предложение в закон о мобилизации, отметил, что "есть депутаты, которые ездят на фронт, служат и пытаются помогать. Но есть и те, кто даже не знает, что такое фронт и где он начинается".

"Я подал правку, чтобы депутата, согласно его военно-учетной специальности, по распоряжению главкома отправляли в зону ведения боевых действий на один месяц и не более 30 народных депутатов за раз. Я могу в первых рядах уехать", - заявил он.

На вопрос "почему не больше 30 депутатов" Разумков ответил, что "отсутствие 30 депутатов не отразится на принятии решений".

"Депутатов сегодня 401: минус 30 в месяц и можно спокойно работать. Это не парализует работу парламента. Я понимаю, что депутатов никто не поставит "на ноль". Но депутат будет видеть, что там происходит, а не из Киева смотреть", - заключил Разумков.