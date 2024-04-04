Иран не решился… Израиль ударил во второй раз

Накануне издание Voxnews сообщало, что Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. Утверждалось, что будут применены сотни беспилотников и ракет. Израиль привел воздушные силы в состояние боевой готовности. Над регионом фиксировались проблемы с GPS. На этом фоне Армия обороны Израиля решила увеличить численность личного состава и дополнительно призвать резервистов в систему противовоздушной обороны.

Портал Axios 4 апреля со ссылкой на израильские источники сообщал, что Израиль, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные разведки, сообщил США, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по Израилю со своей территории. Израиль заявил США, что если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, сообщили Axios израильские официальные лица. Портал пишет, ссылаясь на официальных представителей США и Израиля, что вопрос о координации и подготовке к эскалации в результате действий Ирана подробно обсуждался во время телефонного разговора министрами обороны Израиля Йоавом Галантом и США Ллойдом Остином в среду.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг: "Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".