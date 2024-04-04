Иран не решился… Израиль ударил во второй раз
На военной базе в иранском городе Раск произошел мощный взрыв, сообщают израильские СМИ.
Утверждается, что этот объект принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Известно, что детонация случилась во второй раз за последние сутки.
Накануне издание Voxnews сообщало, что Иран планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. Утверждалось, что будут применены сотни беспилотников и ракет. Израиль привел воздушные силы в состояние боевой готовности. Над регионом фиксировались проблемы с GPS. На этом фоне Армия обороны Израиля решила увеличить численность личного состава и дополнительно призвать резервистов в систему противовоздушной обороны.
Портал Axios 4 апреля со ссылкой на израильские источники сообщал, что Израиль, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные разведки, сообщил США, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по Израилю со своей территории. Израиль заявил США, что если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, сообщили Axios израильские официальные лица. Портал пишет, ссылаясь на официальных представителей США и Израиля, что вопрос о координации и подготовке к эскалации в результате действий Ирана подробно обсуждался во время телефонного разговора министрами обороны Израиля Йоавом Галантом и США Ллойдом Остином в среду.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг: "Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".