Неприятная для России новость из Японии

Япония в рамках антироссийских санкций в связи с ситуацией в Украине вводит запрет на экспорт в Россию дополнительно 164 категорий товаров. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

В частности, запрет касается поставок масла для автомобильных двигателей, литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, плавучих и погружных буровых и добывающих платформ, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок, каноэ, пожарных катеров.

В санкционный список включены неорганические химикаты, включая хлороводород и гидроксид алюминия, рений и отходы его обработки, некоторые изделия из недрагоценных металлов, ручные электроинструменты, включая шлифовальные аппараты, машины для обработки дерева, жесткой резины и пластика.

Кроме того, под ограничения подпали некоторые виды оптического и измерительного оборудования, включая микротомы и термостаты.

Ограничения вступают в силу 17 апреля.