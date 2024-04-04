Министр здравоохранения заговорил о пищевой безопасности

11:17

Качество и безопасность продуктов питания предотвращают распространение случаев пищевых заболеваний и в то же время защищают систему здравоохранения от возможных угроз. Как сообщает haqqin.az, об этом на итоговом отчетном совещании на тему «Оценка системы продовольственного контроля» сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По словам министра, учитывая важную роль пищевой безопасности в защите здоровья населения, эта область постепенно становится темой общественного здравоохранения на глобальном уровне. Теймур Мусаев заметил, что экономические и экологические изменения в мире привели к реактивации пищевых патогенов: «В медицинских учреждениях использование безопасных продуктов питания имеет исключительно важное значение». Глава Минздрава заявил, что большинство пациентов более восприимчивы к микробиологическим и пищевым рискам, чем здоровые люди: «С этой точки зрения правильное установление мер контроля в отношении пищевых продуктов является вопросом, к которому Министерство здравоохранения подходит внимательно и чутко».