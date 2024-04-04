Министр здравоохранения заговорил о пищевой безопасности
Качество и безопасность продуктов питания предотвращают распространение случаев пищевых заболеваний и в то же время защищают систему здравоохранения от возможных угроз. Как сообщает haqqin.az, об этом на итоговом отчетном совещании на тему «Оценка системы продовольственного контроля» сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По словам министра, учитывая важную роль пищевой безопасности в защите здоровья населения, эта область постепенно становится темой общественного здравоохранения на глобальном уровне.
Теймур Мусаев заметил, что экономические и экологические изменения в мире привели к реактивации пищевых патогенов: «В медицинских учреждениях использование безопасных продуктов питания имеет исключительно важное значение».
Глава Минздрава заявил, что большинство пациентов более восприимчивы к микробиологическим и пищевым рискам, чем здоровые люди: «С этой точки зрения правильное установление мер контроля в отношении пищевых продуктов является вопросом, к которому Министерство здравоохранения подходит внимательно и чутко».
Министр здравоохранения заявил, что в стратегии «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию», утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года, обеспечение здорового образа жизни граждан установлено в качестве одной из основных целей: «В «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» пропаганда здорового образа жизни и здорового питания детей определена как одно из основных направлений действий для достижения поставленной цели. Министерство здравоохранения и Агентство пищевой безопасности проводят различные просветительские мероприятия среди населения, особенно совместные мероприятия по пропаганде правильного питания школьников».