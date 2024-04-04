Бизнесмен-мошенник кидал чиновников на сотни тысяч манатов

Как сообщает корреспондент haqqın.az, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Турал Наджафов, учредитель и директор Gerlift Group, создал себе имидж солидного бизнесмена, имеющего большой опыт и деловые связи в сфере импорта оборудования для установки фасадов из стекла и турникетов.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Турала Наджафова, основателя и директора ООО Gerlift Group, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Ему удалось завоевать доверие Абузара Мамедова, начальника управления развития инфраструктуры Государственного таможенного комитета, экс-депутата Гаджи Салаева и прочих чиновников. В частности, был подписан контракт стоимостью 265 тысяч манатов на приобретение фасадного оборудования и его передачи ассоциации «Азертерминалкомплекс». Кроме того, Наджафов пообещал установить турникеты в строящемся административном здании Государственного таможенного комитета (ГТК). Между Gerlift Group и «Азертерминалкомплекс» заключили коммерческий контракт на 146 тысяч манатов. Наджафов, однако, не сдержал своих обещаний, а деньги растратил.

Таким же образом были обмануты и другие жертвы. Бывший депутат Гаджи Салаев, известный как потерпевший по делу, подписал с мошенником контракт на 156 тысяч евро на заказ лифта немецкого производства грузоподъемностью 630 килограммов для жилого дома, расположенного в Ясамальском районе. И тоже столкнулся с обманом.

Обвиняемый Турал Наджафов не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Потерпевший Наджиб Салимов в своих показаниях заявил, что также заключил договор с Gerlift Group. Ему Наджафов пообещал привезти из-за границы лифты.

Судья спросил Балагу Зарбалиева, бывшего помощника Салаева, о том, где находится депутат. Тот ответил, что Салаев в данный момент за границей. Судья обратил внимание Зарбалиева на то, что потерпевшему нужно явиться в суд.

Суд продолжится 23 апреля.

Потерпевшими признаны объединение «Азертерминалкомплекс» Государственного таможенного комитета (ГТК), бывший депутат Гаджи Салаев, а также Наджиб Салимов и Бахтияр Мамедов.