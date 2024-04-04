Мурад Ахмадиев (97 кг) в четвертьфинале уступил немцу Лукасу Лазогианису (5:7) и выбыл из борьбы.

Таким образом, в 18:00, когда начнутся решающие поединки, лишь Бека Канделаки имеет шанс на завоевание лицензии. Его соперником будет россиянин Сергей Семенов.

*** 15:14

Двое из четырех азербайджанских борцов уже потерпели поражения.

Ислам Аббасов (87 кг) в 1/8 финала уступил представителю Дании Турпалу Бисултанову – 3:5.

Нихат Мамедли (60 кг) сначала одолел украинца Алексея Масика (5:2), а затем проиграл турку Энес Башару (1:3).

Мурад Ахмадиев (97 кг) вышел в четвертьфинал, победив шведа Александра Степанетича (10:0).

Вторую победу одержал наш супертяж Бека Канделаки (130 кг). Он взял верх над болгарином Георгием Ивановым (9:0) и пробился в полуфинал. Канделаки осталось одержать одну победу для завоевания лицензии.

*** 12:24

В Баку на Национальной гимнастической арене стартовал Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе.

В первый день соревнований за путевки на Олимпиаду в Париж борются спортсмены греко-римского стиля. Азербайджан представляют Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Канделаки уже стартовал. Он победил норвежца Оскара Марвика (9:1) и вышел в четвертьфинал.