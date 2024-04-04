Служба безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны Украины осуществила атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Утверждается, что уничтожено не менее 6 самолетов. Об этом УНИАН сообщили осведомленные источники.

В частности, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Как утверждают источники издания, уничтожены не менее 6 военных самолетов РФ, еще 8 получили существенные повреждения, среди российских военных есть жертвы.