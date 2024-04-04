Лидеры НАТО на июльском саммите не пригласят Украину вступить в альянс, несмотря на продвижение российских войск и возможные большие территориальные потери для Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает со ссылкой на источники, что "у НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года". Вместо этого, как ожидается, Киеву будет предложена дорожная карта. Указывается, что против приема Украины в НАТО выступают Германия и США.

Газета подчеркивает, что Россия продолжает набирать позиции, а Украина, по всей видимости, рискует проиграть.

"Ситуация на местах может выглядеть намного хуже, чем сегодня, и тогда реальным станет вопрос: как мы можем быть уверены, что Россия не победит?" - приводит NYT слова бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера. Согласно его мнению, "это может изменить весь характер дебатов".

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что ее примут, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют.