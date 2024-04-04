В настоящее время многие регионы одновременно восстанавливают сетевую инфраструктуру: Бардинский район является одним из них. В сообщении, подготовленном пресс-службой ОАО «Азеришыг», говорится, что на центральных улицах и в микрорайонах, а также в селах проводится замена старой электросети на новую.

Установлены новые счетчики для абонентов в селах Мустафаагалы, Арабачылар, Гаратепе. Проложено около 60 километров изолированных линий электропередач, соответствующих современным стандартам. В этих трех поселках старые опоры 0,4 кВ и 10 кВ заменены на новые, металлические. Для обеспечения абонентов бесперебойной и непрерывной электроэнергией установлены 16 новых трансформаторов.

Электросеть в этих селах Барды эксплуатировалась с 50-х и 60-х годов прошлого века, срок ее действия давно истек. В результате жильцы не снабжались стабильной электроэнергией, случались частые перебои с ее подачей, а также потери. После завершения работ по реконструкции в вышеупомянутых селах в общей сложности до 1000 абонентов будут обеспечены бесперебойным и стабильным электричеством.