Эксперт ФАО о лидерстве Азербайджана

Анна Василенко, эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO), высоко оценила концепцию «Инструмента оценки системы контроля пищевых продуктов» в Азербайджане. Об этом она сказала на проведенном в Баку мероприятии на данную тему.

«Мы приложили большие усилия вместе с правительством Азербайджана. Это была интенсивная работа. Она проводилась компетентными правительственными чиновниками. Наша оценка была сосредоточена на том, насколько хорошо функции контроля организованы, спроектированы и запланированы для азербайджанских потребителей. Эта оценка является первой в своем роде во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Она реализуется впервые.

Азербайджан является лидером в этом процессе и первой страной в регионе, сделавшей это. Хотя национальная система контроля пищевых продуктов в Азербайджане очень молода, ее работа высоко оценивается. Никаких серьезных недостатков, пробелов мы не выявили. Очень хороший показатель для молодой системы. Но есть определенные аспекты, которые необходимо поднять на более высокий уровень. Агентство по пищевой безопасности Азербайджана приложило большие усилия для построения этой системы. Мы удовлетворены результатами», — отметила Василенко.