Суд отказал Трампу

Адвокаты Трампа утверждали, что заявления экс-президента, которые, по версии следствия, были сделаны с целью незаконно изменить официальные результаты выборов, подпадают под действие первой поправки к Конституции США - она гарантирует свободу слова. Однако судья Скотт Макафи, рассматривавший ходатайство Трампа, отклонил этот аргумент. «Даже ключевые политические заявления не защищены от судебного преследования, если есть подозрения, что их используют в преступных целях», - цитирует dpa заявление судьи.

Адвокаты Трампа заявили, что оспорят решение судьи в высшей инстанции.

Иск против Трампа в Джорджии был возбужден после попытки экс-главы Белого дома оказать влияние на местных чиновников. По версии обвинения, проиграв в штате, президент и его сообщники «отказались признать поражение, после чего сознательно и умышленно вступили в сговор». В обвинении среди прочего упоминается телефонный звонок Трампа главе надзорного органа за голосованием в Джорджии - республиканцу Брэду Раффенспергеру: Трамп уже непосредственно после голосования просил его «найти» более 11 тысяч голосов, которых ему недоставало для победы над Байденом. В связи с этим Трампа обвиняют по 13 статьям, в том числе в заговоре с целью подделки документов и склонении госслужащего к нарушению своих обязанностей. Самая тяжкая статья - нарушение закона об организованной преступности, по которой судили боссов из мафии. Трамп назвал обвинение сфабрикованным.