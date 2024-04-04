Грузины ограбили греков почти на 700 тысяч евро

Греческая полиция раскрыла грузинскую преступную группировку, которая стоит за серией квартирных краж в Аттике. Об этом сообщают местные СМИ.

Задержаны пять человек: все они граждане Грузии. Следователи подсчитали, что с 2021 года они совершили как минимум 16 краж на сумму более 690 тысяч евро.

Лидером группировки был 44-летний мужчина. Он планировал все кражи и распоряжался похищенным имуществом. Его сообщники – мужчины в возрасте 33, 34, 38 лет, были непосредственными исполнителями преступлений. Среди задержанных есть и 33-летняя женщина: она была домработницей и сливала нужную информацию членам группировки.

При обысках у обвиняемых изъяли машину и мотоцикл, которые задействовались в кражах, три ноутбука, 370 евро наличными, мобильные телефоны и SIM-карты, электронные носители информации, дорогостоящие наручные часы, ювелирные украшения, отмычки и другие инструменты для взломов.

Задержанные помещены под стражу. Расследование по делу продолжается.