Виновных в гибели гуманитарных работников наказали

Начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви уволил командира бригады «Нахаль» после гибели семи сотрудников международной гуманитарной организации в результате атаки израильской армии.

По данным телеканала Channtl 14, Халеви решил уволить еще одного старшего офицера бригады и «строго предупредить» командующего Южным регионом и командиров 162-й танковой дивизии.

Семь сотрудников международной гуманитарной организации WCK погибли в результате атаки Израиля на район Дейр-эль-Балах в секторе Газа 1 апреля. В WCK заявили, что погибшими сотрудниками были граждане Австралии, Польши, Великобритании, США-Канады и Палестины. В израильской армии также заявили, что «армия проводит всестороннее расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого трагического инцидента».