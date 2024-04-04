Китайские банки строго соблюдают антироссийские санкции

Китайские банки соблюдают санкции против России даже строже, чем это необходимо. Издание The Moscow Times опросило импортеров и выяснило, платежи за какие товары отклоняются или зависают на неопределенный срок.

С февраля российские компании с большим трудом перечисляют деньги в Китай — у некоторых импортеров до сих пор не ясна судьба платежей, отправленных в конце февраля — начале марта. У других комплаенс банков неделями запрашивают документы по контактам, цели покупки и гарантии того, что конечный покупатель приобретаемой продукции не связан с российской армией или ВПК.

Никогда нельзя сказать наверняка, какой платеж пройдет, а какой нет. Но из сообщений китайских банков, информации российских банков и импортеров, собранной The Moscow Times, следует, что китайские банки не хотят принимать оплату за товары с определенными кодами продукции. Их список довольно точно повторяет санкционные списки США, ЕС и их союзников, но в чем-то их даже превосходит.

Безнадежна ситуация с кодом ТН ВЭД 88 — это летательные и космические аппараты, их детали и т. д. «Он весь под санкциями, платить за это из России в Китай никто даже пытаться не будет», — уверяет один из импортеров авиационных комплектующих.