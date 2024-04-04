Иран продолжает сыпать угрозами

Израиль получит «сильный удар» за атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 2 высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). С таким заявлением выступил министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштиани в Тегеране на мероприятиях по случаю Дня Иерусалима (Аль-Кудс).

«Израиль получит сильный удар за убийство иранских советников в Сирии», - заявил он телеканалу Al Mayadeen.

По словам Аштиани, «палестинцы несомненно добьются окончательной победы». Министр добавил, что «сегодня все народы мира и силы сопротивления в регионе поддерживают народ Палестины".

День Иерусалима (Аль-Кудс) отмечается в последнюю пятницу месяца Рамадан. В 2024 году этот день выпал на 5 апреля.