В Турции облава на агентов Израиля

Сотрудники турецкой полиции и разведки задержали восемь человек, которые собирали и передавали израильским спецслужбам информацию о лицах и компаниях в Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в X.

"Были пойманы восемь человек, подозревающихся в сборе информации о лицах и компаниях в Турции и ее передаче израильским спецслужбам. Двое из них арестованы, шестеро отпущены с условием нахождения под судебным контролем", - сообщил он.

Министр пояснил, что операцию провели совместно соответствующие отделы Главного управления безопасности, Национальной разведорганизации Турции, управления по борьбе с терроризмом и Генпрокуратуры.

"В результате расследования было установлено, что эти лица проводили встречи с представителями израильской разведки, собирали данные о людях и компаниях в Турции, которые являются объектами интереса израильской разведки. Было установлено, что они передали собранную ими информацию и документы израильским спецслужбам", - сообщил Ерликая.