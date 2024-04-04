Иран думает, как ответить Израилю, но не вляпаться в неприятности

Иран готовит ответные меры на ракетный удар Израиля по консульству исламской республики в Сирии, но хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщила The Washington Post.

По словам собеседников издания, несмотря на жесткую риторику Ирана, республика тщательно продумает свой ответ на нападение. Американские, израильские и западные чиновники считают, что удар по консульству в Дамаске, хотя и был провокационным, не привел к массовым жертвам.

В свою очередь, один из высокопоставленных представителей израильской службы безопасности отметил, что в Израиле не ожидают от Ирана чрезмерной реакции, поскольку это была не первая атака, которую еврейское государство совершило в Сирии против Ирана и мятежных сил, связанных с ним.

По оценке неназванных чиновников, Иран может атаковать стратегические объекты Израиля беспилотниками или ракетами таким образом, чтобы не провоцировать власти страны.