Дело арестованного в Баку французского шпиона: что решил суд?

По информации, суд по делу Райана должен был состояться в пятницу на прошлой неделе, однако был перенесен. Азербайджанский адвокат француза Низами Алиев получил в воскресенье информацию о том, что ордер на арест, выданный против его подзащитного, продлен еще на 4 месяца.

Следствие в отношении Мартина Райана, гражданина Франции, арестованного в Баку в декабре прошлого года и занимавшегося антиазербайджанской шпионской деятельностью, продлено еще на четыре месяца. Об этом агентству France Presse сообщил его отец.

Следует отметить, что в результате успешной операции азербайджанских спецслужб против французской шпионской сети в Баку рухнула сеть службы внешней разведки этой страны DGSE и в ряде других стран. Эта операция привела к серьезному кризису в руководстве французских спецслужб и Елисейского дворца: директору DGSE даже пришлось уйти в отставку. После ареста Райана его координаторов в посольстве Франции в Баку выслали из страны.

В письме президенту Франции Эммануэлю Макрону в январе этого года отец Мартина Райана, Ричард Райан, обвинил французские спецслужбы в случившемся с его сыном. «Мы осознаем, что Мартин является побочной жертвой напряженности между Францией и Азербайджаном», — написал он в своем письме.

На прошлой неделе отец шпиона подтвердил агентству France Presse, что в произошедшем с его сыном виновата французская разведка. «Наш сын, с которым я разговаривал по телефону сегодня утром, настаивает на вине офицеров DGSE, которые скомпрометировали его без его ведома», — заявил Ричард Райан.