Литва вооружает Украину

Литва планирует закупить FPV-беспилотники для украинских военных. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"На сегодня Литва предоставила Украине более 1 миллиарда евро помощи, половина из этих средств – это военная помощь, и я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Важно то, чтобы мы не упустили это из виду, и поэтому мы должны помочь украинским военным на фронте", - сказала Шимоните.

По ее словам, Литва выделила 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов.

"Мы также договорились с министром обороны о том, что Литва вскоре закупит за 2 млн евро около 3 тысяч литовских FPV-беспилотников, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году", - сказала премьер-министр.

Кроме этого, она сообщила, что Литва планирует профинансировать программу реабилитации для раненых украинских военных, которые выполнили свою миссию и хотят вернуться к нормальной жизни.

"Мы выделим около 15 млн евро на эту программу и приглашаем других международных доноров присоединиться", - заключила Шимоните.