Вошли ли россияне в Часов Яр?

Вооруженные силы России якобы вошли в пригород Часова Яра, заявил так называемый «советник» главы сепаратистской «ДНР» Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, от позиций российских войск до Часова Яра осталось около полукилометра.

Украинские военные отрицают продвижение российских войск в сторону Часова Яра. «Ситуация там очень тяжелая, бои продолжаются, но российских войск там нет», - сказал Reuters пресс-секретарь Восточного командования Украины Андрей Задубинный, призвав не верить российским сообщениям.