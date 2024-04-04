Члены НАТО во время неформальных разговоров допускают сценарий, по которому Украина может уступить территории в обмен на гарантии немедленного вступления в альянс. Об этом пишет La Repubblica без указания источников.

Газета сообщает, что такая сделка рассматривается «многими экспертами» как одна из возможностей прекратить конфликт, но отмечает, что на данный момент этот вариант «не оценивается политически».

Также в ЕС и США считают, что идея уступки Украиной территорий может стать «козырем» экс-президента США Дональда Трампа в случае его переизбрания на выборах в ноябре. Трамп не исключал, что Украине придется уступить часть своей территории России, чтобы прекратить боевые действия. Бывший американский лидер утверждал, что если бы он находился у власти, «все было бы предметом переговоров».

«Я думаю, что они имеют право оставить себе бóльшую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — говорил Трамп.

По сути, идея заключается в том, чтобы разрешить конфликт по аналогии с тем, что произошло после поражения во Второй мировой войне Германии, территория которой была фактически разделена между СССР и Западом, указывает издание.

La Repubblica отмечает, что перед выборами в США многие решения, связанные с конфликтом в Украине, оказываются заморожены. Россия, по сути, дожидается итогов выборов и не заинтересована сейчас в переговорах с президентом Джо Байденом о каких-либо вариантах урегулирования конфликта.