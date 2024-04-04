Украина скоро получит дроны с дальнобойностью 2000 км

В 2024 году Украина может начать использовать беспилотники с дальностью до 2000 км и больше, благодаря чему ВСУ смогут компенсировать дефицит ракет средней и большой дальности, пишет Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дроны с дальнобойностью до 2500 км до завершения текущего года украинским военным могут поставить сразу 10 производителей. В то же время украинское конструкторское бюро «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000», способный преодолевать до 3300 км. «Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее», - говорит источник Bild.

По расчетам издания, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области, где расположено около 80 военных баз. В том числе военный аэродром «Оленья», где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

В минувший вторник украинские беспилотники впервые ударили по целям в Татарстане — это 1300 км от линии фронта. Один из ударов был осуществлен дроном украинского производства UJ-22. Ранее считалось, что максимальная дальность его полета не превышает 800 км. Еще один удар осуществили с помощью дрона, созданного на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропракт A-22 «Летучая лисица».