Россияне ждут мобилизации

Российские граждане в массе считают вероятной новую волну мобилизации, несмотря на заверения чиновников, военных и депутатов, что принудительный призыв на войну осенью 2022 года больше не повторится.

Практически половина (48%) россиян полагает, что вторая волна «частичной мобилизации» может быть объявлена в ближайшие три месяца, показал опрос «Левада-центра», проведенный в марте.

11% респондентов заявили, что «определенно» ждут мобилизации, еще 37% сказали, что «скорее» разделяют такое мнение. Не считают повторную мобилизацию вероятной 37% опрошенных, а 16% «затруднились ответить», следует из данных «Левады».

«Чаще других ожидают объявления второй волны частичной мобилизации молодые россияне (52% в возрасте до 24 лет и 59% в возрастной группе 25-34 года), зрители ютуб-каналов (59%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (72%), а также те, кто не одобряет деятельность нынешнего президента (79%)», — пишут социологи.

Меньше других ждут новой мобилизации пенсионеры (38%). Но даже в самой старшей возрастной группе (65+) доля тех, кто считает такое развитие событий возможным, выше (41%), показал опрос «Левады».

Первая с Великой Отечественной войны мобилизация, охватившая 300 тысяч россиян, состоялась вскоре после серии поражений российской армии в Украине, в результате которых военные были вынуждены оставить сначала Харьковскую область, а затем Херсон.

Рассылка повесток вызвала массовое бегство россиян за рубеж, резко уронила рейтинг власти и уровень поддержки войны в обществе: в сентябре 2022 года доля одобряющих деятельность президента Владимира Путина падала рекордно с пенсионной реформы (на 6 процентных пунктов, до 77%), а доля выступающих за продолжение боевых действий сокращалась до уровня ниже половины населения.

Чтобы избежать непопулярных мер, Кремль перешел к набору заключенных, контрактников и добровольцев, обещая сотни тысяч рублей жителям беднейших регионов за контракт с Минобороны. По итогам 2023 года власти отчитались о наборе в армию почти 500 тысяч граждан, а на 2024 год поставили задачу привлечь еще не менее 200 тысяч человек.

Но без новой мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию в Украине, заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе.