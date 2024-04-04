Армения остается приверженной нормализации отношений с Азербайджаном, основанным на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в формате ЕС – США – Армения в Брюсселе.

«Армения также полностью привержена делимитации границ на основе этой декларации и разблокированию всех региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран и принципов равенства и взаимности», - добавил он.

Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в грантах в течение четырех ближайших лет.

«Мы предоставим €270 млн в следующие четыре года в форме грантов», - сказала она, подчеркнув, что ЕС намерен сделать Армению более устойчивой.