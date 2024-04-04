Тем временем российские депутаты собрались в Ереван

Делегация российских депутатов в мае 2024 года посетит Ереван, заявил сенатор, член межпарламентской комиссии Владимир Джабаров, сообщают армянские СМИ.

«С армянскими парламентариями у нас нормальные контакты. В мае собираемся в Армению. Есть желание сотрудничать, и армянские депутаты не отказываются от визитов. Мне кажется, парламентарии могут сыграть позитивную роль в налаживании отношений», - отметил Джабаров.

По его словам, есть и могут быть взаимные претензии, недовольство, но это все решаемо.