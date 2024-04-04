В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кельбаджарского района был обнаружен заминированный участок. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, установлено, что противопехотные мины типа «ПОМЗ-2М» были заложены на этом участке методом проволочной растяжки. Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории.