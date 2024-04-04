В Новых Ватутинках на территории Новой Москвы подожгли мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают местные СМИ.

На опубликованной фотографии виден обугленный камень с установленной на нем памятной табличкой, а также обгоревшие цветы.

Утверждается, что злоумышленники подожгли установленный местными жителями мемориал в ночь на 5 апреля.

Полиция пока не прокомментировала произошедшее.