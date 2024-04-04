В России сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» фото
В Новых Ватутинках на территории Новой Москвы подожгли мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают местные СМИ.
На опубликованной фотографии виден обугленный камень с установленной на нем памятной табличкой, а также обгоревшие цветы.
Утверждается, что злоумышленники подожгли установленный местными жителями мемориал в ночь на 5 апреля.
Полиция пока не прокомментировала произошедшее.
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