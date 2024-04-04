Азербайджанские баскетболистки заняли 2-е место на турнире в Таиланде

Сборная Азербайджана по баскетболу 3x3, продолжающая подготовку к олимпийским квалификационным соревнованиям, заняла 2-е место на международном турнире в Таиланде.

На групповой стадии сборная Азербайджана одолела команды из Польши, Таиланда и Филиппин. В четвертьфинале был обыгран еще один местный коллектив – «Срирача Игл» (21:11), а в полуфинале - польский «Лотто» (17:16). В финале наши баскетболистки уступили немецкому «Зоос» (15:17) и заняли 2-е место.

Напомним, первый олимпийский квалификационный турнир пройдет в Гонконге с 12 по 14 апреля. Там будет разыграна одна путевка на Олимпиаду. На групповой стадии азербайджанским баскетболисткам предстоит сыграть с Нидерландами, Монголией и Чили.

Если сборная Азербайджана не выиграет соревнование в Гонконге, то в мае сможет выступить в заключительном отборочном соревновании с участием 16 сборных. Здесь на кону будут три олимпийские путевки. Соревнование пройдет с 16 по 19 мая в Дебрецене (Венгрия). В группе «А» сборной Азербайджана будут противостоять Германия, Польша и Тунис.