ГРУ атаковало жену американского дипломата в Тбилиси: власти Грузии назвали это «грязной ложью»
Согласно совместному журналистскому расследованию The Insider, канала CBS News «60 минут» и немецкого еженедельника Der Spiegel, «гаванский синдром», о котором уже много лет говорят американские дипломаты и силовики, является результатом тайных операций российских спецслужб. Один случай «гаванского синдрома» был зарегистрирован в Тбилиси в семье американского дипломата.
«Гаванский синдром» получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов, произошедшего в 2016 году в кубинской столице. Многие американские и канадские сотрудники местного консульства столкнулись со странным явлением.
Им внезапно становилось плохо, они испытывали сильное давление (иногда боль) в ушах, приступ тошноты и паники, ощущение странных звуков — либо громкого шума, либо очень высокого звука, похожего на стрекотание кузнечика, после чего последствия преследовали их месяцами или даже годами: затуманенное сознание, проблемы с концентрацией, потеря равновесия на ровном месте, гиперакузия, проблемы со сном. Со временем стало ясно, что нечто подобное повторяется с американскими дипломатами, чиновниками и разведчиками по всему миру, зачастую прямо на территории консульств.
Согласно расследованию программы CBS News «60 минут» и немецкого еженедельника Der Spiegel, существует явная корреляция между поездками сотрудников ГРУ из войсковой части номер 29 155 и случаями «гаванского синдрома» в разных регионах мира.
В расследовании описано несколько случаев, когда агенты ГРУ присутствовали в тех же городах, где американские дипломаты сообщали о «гаванском синдроме».
По версии исследователей, Джой (имя изменено) переехала из США в Грузию в феврале 2020 года вместе с мужем-дипломатом и сыном.
7 октября 2021 года она ждала возвращения сына из школы и стирала белье на втором этаже. Когда она вынимала белье из стиральной машины, повернувшись к окну, она внезапно почувствовала что-то похожее на мощную звуковую волну, которая пронзила голову слева, со стороны окна, наполнила ее всепоглощающим шумом и отозвалась страшной головной болью. Джой вышла из комнаты и зашла в ванную, там звук будто бы исчез из ее головы, и ее вырвало. Она позвонила мужу, вскоре тот приехал в сопровождении сотрудников службы безопасности при посольстве.
Ожидая мужа, Джой выглянула на улицу, заметила там странную машину, которой раньше не видела на этой улице, и сфотографировала ее. Возле машины она увидела высокого светловолосого мужчину худощавого телосложения. Рядом с ним была девочка, они были очень хорошо одеты, будто собирались на свадьбу или на спектакль. Когда мужчина увидел, что Джой фотографирует его, он быстро нырнул в машину.
Начиная с того дня и до сих пор Джой каждый день испытывает тяжелые приступы мигрени (которых раньше у нее никогда не бывало). Ее сознание затуманено, ей сложно найти ступеньки, когда она спускается по лестнице, нарушилась координация движений, начались проблемы с вестибулярным аппаратом. У нее часто звенит в ушах, появились проблемы со слухом. Головокружения были настолько сильные, что иногда ей было даже тяжело перевернуться в кровати. Слух стал сверхчувствительным, и даже звук кондиционера для нее звучит как рев самолетного двигателя.
В университете Джона Хопкинса Джой поставили диагноз, впоследствии подтвержденный в университете в Лос-Анджелесе: двустороннее расхождение полукружных каналов, это очень редкое заболевание. Оно может быть врожденным, но тогда заболевание проявилось бы давно, либо может быть результатом травмы, но никаких травм у Джой не было. Ей пришлось сделать операцию и вставить металлические пластины по обе стороны черепа. Это облегчило симптомы, но не убрало их полностью.
Американским следователям не удалось установить, что стало причиной этого инцидента. Однако, как выяснил The Insider, по странному совпадению в этот момент в Грузии находились сотрудники ГРУ из подразделения 29155.
«30 сентября 2021 года генерал Андрей Аверьянов, глава в/ч 29155, отправился в рабочую командировку. Одновременно с ним вылетел из Москвы и его сын Альберт Аверьянов, которого отец взял к себе в подразделение еще несколько лет назад. Альберт, несмотря на юный возраст (тогда ему был 21 год), уже получил серьезный опыт: еще будучи студентом МГУ, в 2017–2018 гг. он неофициально «стажировался» в Женеве под присмотром упомянутого выше Егора Гордиенко, работавшего тогда в Женеве под прикрытием второго торгового представителя России в ВТО. После этого Альберт стал активным участником группы (что видно по его звонкам и попутчикам), хотя, в отличие от остальных, продолжает вести вполне публичный образ жизни, летает за рубеж под настоящим именем, гоняет с друзьями в футбол за команду Evian (29 голов в 60 матчах), катает подружку Настю на своем Mercedes-Benz ML/GLE — вряд ли кто-то из однокурсников догадывался о его тайной жизни. На момент описываемых событий Альберт только-только окончил магистратуру факультета глобальных процессов МГУ (тема дипломной работы — «Формирование и институционализация глобального уровня управления миграционными процессами»)», — указано в материале издания.
Как пишет The Insider, в тот день генерал Аверьянов выключил телефон, и проследить его дальнейший маршрут было сложно, известно лишь, что он снова появился в Москве 10 октября, тогда же, когда и его сын.
«По телефону сына видно, что 30 сентября он вылетел в Ташкент, где следующим утром из аэропорта созвонился с узбекским мобильным номером. Этот звонок стал последним, который примет Альберт в течение следующих 10 дней. Через 40 минут после этого созвона, в 8:40 утра 1 октября, из аэропорта вылетал рейс Ташкент — Тбилиси.
После этого телефон Аверьянова-младшего находится в роуминге, но без доступа к сети. Через девять дней после последнего звонка из Ташкента — и всего через два дня после инцидента с Джой — 9 октября Альберт Аверьянов снова включает телефон в Ташкенте (видно по сообщению «Добро пожаловать в Узбекистан», которое он получает в тот же момент) и на следующий день возвращается в Москву», — указано в публикации.
The Insider отмечает, что когда Джой предъявили фотографию Альберта Аверьянова, она сразу узнала его: «Когда я увидела это фото, у меня сразу возникла спонтанная реакция, мне стало плохо. Я не могу на 100 процентов быть уверенной, что это именно этот человек, но он точно очень похож. Даже по сей день, глядя на него, я чувствую ту же самую интуитивную реакцию».
Альберт Аверьянов в разговоре с The Insider отказался комментировать свою причастность к инциденту.
Тем временем исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе назвал данную информацию «грязной ложью».
«Это такая грязная ложь, что даже расследование не было начато в условиях, когда в это было вовлечено посольство США. Сами Соединенные Штаты заявили, что с их стороны нет подобного обвинения», - заявил Мдинарадзе журналистам, комментируя данную информацию.