ГРУ атаковало жену американского дипломата в Тбилиси: власти Грузии назвали это «грязной ложью»

16:08

Согласно совместному журналистскому расследованию The Insider, канала CBS News «60 минут» и немецкого еженедельника Der Spiegel, «гаванский синдром», о котором уже много лет говорят американские дипломаты и силовики, является результатом тайных операций российских спецслужб. Один случай «гаванского синдрома» был зарегистрирован в Тбилиси в семье американского дипломата.

«Гаванский синдром» получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов, произошедшего в 2016 году в кубинской столице. Многие американские и канадские сотрудники местного консульства столкнулись со странным явлением. Им внезапно становилось плохо, они испытывали сильное давление (иногда боль) в ушах, приступ тошноты и паники, ощущение странных звуков — либо громкого шума, либо очень высокого звука, похожего на стрекотание кузнечика, после чего последствия преследовали их месяцами или даже годами: затуманенное сознание, проблемы с концентрацией, потеря равновесия на ровном месте, гиперакузия, проблемы со сном. Со временем стало ясно, что нечто подобное повторяется с американскими дипломатами, чиновниками и разведчиками по всему миру, зачастую прямо на территории консульств. Согласно расследованию программы CBS News «60 минут» и немецкого еженедельника Der Spiegel, существует явная корреляция между поездками сотрудников ГРУ из войсковой части номер 29 155 и случаями «гаванского синдрома» в разных регионах мира. В расследовании описано несколько случаев, когда агенты ГРУ присутствовали в тех же городах, где американские дипломаты сообщали о «гаванском синдроме».

По версии исследователей, Джой (имя изменено) переехала из США в Грузию в феврале 2020 года вместе с мужем-дипломатом и сыном. 7 октября 2021 года она ждала возвращения сына из школы и стирала белье на втором этаже. Когда она вынимала белье из стиральной машины, повернувшись к окну, она внезапно почувствовала что-то похожее на мощную звуковую волну, которая пронзила голову слева, со стороны окна, наполнила ее всепоглощающим шумом и отозвалась страшной головной болью. Джой вышла из комнаты и зашла в ванную, там звук будто бы исчез из ее головы, и ее вырвало. Она позвонила мужу, вскоре тот приехал в сопровождении сотрудников службы безопасности при посольстве. Ожидая мужа, Джой выглянула на улицу, заметила там странную машину, которой раньше не видела на этой улице, и сфотографировала ее. Возле машины она увидела высокого светловолосого мужчину худощавого телосложения. Рядом с ним была девочка, они были очень хорошо одеты, будто собирались на свадьбу или на спектакль. Когда мужчина увидел, что Джой фотографирует его, он быстро нырнул в машину. Начиная с того дня и до сих пор Джой каждый день испытывает тяжелые приступы мигрени (которых раньше у нее никогда не бывало). Ее сознание затуманено, ей сложно найти ступеньки, когда она спускается по лестнице, нарушилась координация движений, начались проблемы с вестибулярным аппаратом. У нее часто звенит в ушах, появились проблемы со слухом. Головокружения были настолько сильные, что иногда ей было даже тяжело перевернуться в кровати. Слух стал сверхчувствительным, и даже звук кондиционера для нее звучит как рев самолетного двигателя.