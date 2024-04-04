Норвегия не прочь отправить войска в Украину

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде не исключил, что когда-нибудь королевство отправит своих военных в Украину. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

«Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — сказал Эйде.

По словам министра, разговоры о возможной переброске западных войск в Украину были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с Россией, а об обучении украинских военнослужащих. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что НАТО хочет поддерживать Украину, но не желает быть непосредственной стороной конфликта, поскольку это может привести к мировой войне.