Создается трибунал для Путина

Трибунал в отношении Путина с большой долей вероятности будет создан до конца этого года. Об этом немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle сообщил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

«Рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение — на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы, — заявил он.

Трибунал может пройти в Гааге. С июля 2023 года международная команда прокуроров анализирует улики, переданные разными странами в базу данных, которая была создана специально для этого при Евроюсте.