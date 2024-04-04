В отдельной общевойсковой армии в Нахчыване прошли очередные командно-штабные учения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что в ходе учений спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи в глубине территории условного противника, в горных и скалистых районах с труднопроходимой местностью, а также провели операции на важных объектах условного противника.