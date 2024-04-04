Жилье россиян финнам не по вкусу

Граждане РФ не могут продать свою недвижимость в Финляндии. Россияне попали в практически безвыходную ситуацию. Об этом пишут местные СМИ.

Финны не проявляют интереса к покупке жилья у россиян, несмотря на скидки до 20% и наличие у продавцов счетов в банках стран СНГ. Одна из основных причин — архитектурные решения в домах граждан РФ, которые не соответствуют вкусам местных покупателей.

Еще одна причина низкого спроса среди финнов на выставленные россиянами лоты — отсутствие уверенности в том, что продавец будет нести ответственность за продажу недвижимости в течение трех лет по местным законам.