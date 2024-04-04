Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отличными консультации с США и ЕС в Брюсселе.

"Провели отличные консультации с коллегами из США и ЕС по расширению сотрудничества в целях укрепления экономической, гуманитарной и демократической устойчивости Армении", - написал он в X.

Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее встретились в Брюсселе. Как заявила фон дер Ляйен, ЕС предоставит Армении €270 млн в следующие четыре года в форме грантов.