США поддерживают проект «Перекресток мира», инициированный премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы собрались здесь, чтобы подтвердить трансатлантическую поддержку демократического, процветающего будущего армянского народа и более интегрированного и мирного региона Южного Кавказа. Мы разделяем видение будущего армянского народа. Мы хотим, чтобы Армения была сильной, независимой, жила в мире со своими соседями, была связана с регионом и миром. США и Евросоюз хотят стать партнерами в этом вопросе.

Мы поддерживаем идеи, которые лежат в основе вашего предложения «Перекресток мира». Мы видим более интегрированный Южный Кавказ с новыми транспортными маршрутами, энергетическим сотрудничеством, телекоммуникациями. Это будет способствовать диверсификации экономики, расширению возможностей и содействию усилиям по миру и примирению», - сказал Блинкен.