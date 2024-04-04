Южная Корея пообещала Украине миллиарды

Республика Корея выделит $2,3 млрд в качестве помощи Украине с 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль в ходе заседания глав МИД стран НАТО и их партнеров.

"Министр Чо Тхэ Ёль заявил, что наша страна продолжит оказывать помощь Украине ради восстановления мира и что с этого года будет выделен средне- и долгосрочный пакет на $2,3 млрд", - сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, Южная Корея выделит через фонд НАТО $12 млн на работу реабилитационных центров для раненых украинских военнослужащих.

Южная Корея не поставляет Киеву вооружение и боеприпасы, но оказывала ему гуманитарную и финансовую помощь.