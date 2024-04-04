Azercell Telecom выступает эксклюзивным партнером «Бакинского марафона-2024»

5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО Azercell Telecom пройдет «Бакинский марафон-2024». Одно из важнейших событий в спортивном календаре нашей страны соберет тысячи любителей спорта. В проходящем под девизом «Победи ветер» забеге на дистанцию в 21 километр, точки старта и финиша которого расположены на Площади Государственного флага, примут участие марафонцы из Азербайджана и разных стран мира.

Заявку для участия в марафоне можно подать до 25 апреля в пунктах, расположенных в торговых центрах Gənclik Mall, 28 Mall, Dəniz Mall, или же пройдя онлайн-регистрацию на сайте www.marathon.az. Для студентов регистрация проводится бесплатно.

Отметим, что ООО Azercell Telecom является генеральным спонсором «Бакинского марафона» с 2017 года. В этом году в марафоне традиционно примет участие руководство ООО Azercell Telecom, а также сотрудники и корпоративные клиенты компании.