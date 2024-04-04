Памятник основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину появился в принадлежащей компании часовне в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Фотографии опубликовал один из связанных с ЧВК телеграм-каналов.

Скульптор изобразил в полный рост Пригожина, который держит в руке рацию. Позади него стоит Уткин с автоматом.

На постаменте высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК. Ниже указаны номера их жетонов — М-3308 и М-0209.

Часовня, где установили монумент, располагается в лесной местности у въезда в город, она открылась в 2018 году. Также на территории находятся мемориальный комплекс и кладбище.

До этого на месте крушения самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер», появился памятник. На гранитном обелиске изображена эмблема со звездой и мечами, рядом установлен флаг с эмблемой компании.

Самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, на борту которого находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, разбился недалеко от населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа.