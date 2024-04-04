В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева проводятся последовательные реформы в социальной сфере. Особое значение придается обеспечению общественного участия в процессе реформ, сотрудничеству с институтами гражданского общества.

Это подчеркнул министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на очередной встрече с членами Общественного совета при министерстве. Он сообщил, что нынешние девять членов совета были избраны голосованием представителей институтов гражданского общества в марте прошлого года. Отмечена важность совместной работы с общественным советом по обеспечению участия и общественного контроля членов совета в деятельности министерства.

Сообщалось, что в министерстве и всех его учреждениях с членами Общественного совета проводятся регулярные встречи и общественные слушания. На этих мероприятиях проводятся презентации о социальных реформах, новых проектах, а также законодательных проектах. С членами совета проводятся совместные обсуждения, изучаются их мнения и предложения.

Также доведено до внимания, что обеспечивается участие членов Общественного совета в мероприятиях социальной защиты, налажено активное сотрудничество с НПО, специализирующимися на оказании социальных услуг уязвимым слоям населения.

Председатель Общественного совета, профессор Эльшад Мамедов выразил удовлетворение тем, что министерство уделяет особое внимание сотрудничеству с институтами гражданского общества. Он отметил, что Совет усердно работает над эффективной организацией общественного участия в деятельности министерства, последовательно выполняются работы по плану деятельности Совета.

На встрече были обсуждены проводимые социальные реформы, меры социальной поддержки и вопросы дальнейшего сотрудничества, заслушаны предложения членов Общественного совета.