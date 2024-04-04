На азербайджано-армянской границе стреляют

Министерство обороны Азербайджана сообщает о провокации Вооруженных сил Армении на границе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения ВС Армении с целью подготовки к дальнейшим провокациям попытались провести укрепительные работы перед позициями азербайджанской армии в направлениях населенных пунктов Хаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Кехня Гышлаг Товузского района и Галакенд Кедабекского района.

В ведомстве отметили, что в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, около 17:25 с позиций в населенном пункте Чинарлы Бердского района велся огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.