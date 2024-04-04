Арестован 11-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая еще одного обвиняемого по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Судом избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в пресс-службе суда.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что 11-го фигуранта считают соучастником подготовки теракта в подмосковном концертном зале. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — пожизненное лишение свободы.

По делу о теракте арестованы четверо предполагаемых исполнителей — Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, а также соучастники преступления. Десятый фигурант дела — Якубджони Юсуфзода — был арестован 1 апреля. По данным следствия, он перечислял средства на проживание исполнителей.