Что пообещал Запад Армении

Заявление было выпущено после переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.

Администрация США обсуждает с Арменией возможность оказать ей поддержку в диверсификации источников энергии, говорится в совместном заявлении ЕС, США и Армении.

«США привержены безопасному и надежному энергетическому будущему Армении и работают над тем, чтобы оказать поддержку диверсификации источников энергии», - сказано в заявлении.

Кроме того, в нем указывается, что США готовы работать и над «изучением того, возможны ли новые варианты использования мирного атома, соблюдая при этом самые высокие стандарты безопасности и ядерного нераспространения».

«ЕС и США намерены предоставлять дальнейшую помощь Армении в снижении рисков, диверсификации торговли и усилении ее устойчивости в сфере экономики и институтов», - сказано в коммюнике.

Также отмечается, что ЕС и США признают значительные успехи Армении в борьбе с коррупцией и в проведении «демократических и судебных реформ».

«ЕС и США выразили приверженность продолжению работы с Арменией и оказанию ей поддержки, пока она продолжает усиливать свою демократию и верховенство закона в соответствии с нашими общими ценностями и принципами», - подчеркивается в документе.