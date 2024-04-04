Американцы обратились к Ирану с просьбой

США призвали власти Ирана не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства Исламской Республики в Дамаске. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

«В письменном послании Исламская Республика Иран предупредила руководство США, чтобы оно не попало в ловушку Нетаньяху: держитесь подальше, чтобы не пострадать», - написал Джамшиди на своей странице в X (ранее Twitter).

«В ответ США попросили Иран не атаковать американские объекты», - утверждает он.